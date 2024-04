Inaugurata la nuova ambulanza della Croce Verde

Inaugurata e benedetta dal vescovo don Gerardo Rocconi la nuova ambulanza ricevuta in dono dalla Croce Verde di Jesi. La nuova ambulanza ‘Jesi 33’ è stata ricevuta in dono da una famiglia di Jesi, che "vuole assolutamente rimanere anonima, in memoria del marito e padre venuto a mancare lo scorso anno e che durante il periodo di malattia è stato accompagnato in ambulanza dai nostri volontari" spiegano la presidente Maria Sas e tutto il direttivo nel ringraziare la famiglia "per questa enorme donazione". Il mezzo è già operativo con la sigla 0642 ed effettua i servizi delle chiamate di emergenza sanitaria 112.