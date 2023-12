Inaugurata la pista ciclabile di via Capanne che collega Padiglione con Passatempo

E’ stata inaugurata ieri mattina la pista ciclabile di via Capanne a Osimo che collega Padiglione e Passatempo, una pista lunga un chilometro e mezzo che servirà per arrivare a Campocavallo e per proseguire verso il mare su due ruote. "Un investimento di 150mila euro che permetterà alla comunità di essere sempre più accogliente dal punto di vista turistico, nel rispetto dell’ambiente, dove i turisti che amano il paesaggio e la natura e desiderano visitarlo in bici o a piedi potranno non solo scoprire le meraviglie della Valmusone ma anche transitare dalla montagna al mare ripercorrendo il percorso del fiume Musone dalla sorgente (San Severino) alla sua foce (Numana-Porto Recanati) – ha detto il primo cittadino che ieri assieme a tanti ha preso parte alla pedalata d’inizio -. Un ringraziamento speciale all’assessore Michela Glorio che con determinazione ha voluto e seguito passo passo questo progetto, a quanti hanno sostenuto questo progetto fin dalla nascita a partire dal presidente del Consiglio di quartiere Rolando Le Moglie, ai cittadini di Passatempo e a tutte le associazioni di ciclisti appassionati accorsi in massa per l’occasione".