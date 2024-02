Incendia rifiuti in un parcheggio. Denunciato

Dà fuoco ad un cumulo di rifiuti in una parcheggio pieno di auto, vicino alla stazione. Ad applicare l’incendio è stato un 34enne, originario del Gambia, ieri mattina all’alba, in piazza Rosselli. Il fumo è stato notato da una pattuglia della polizia che stava effettuando controlli per il servizio denominato "Alto impatto, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e nelle zone del Piano, Archi e stazione. A terra erano stati riversati numerosi rifiuti di ogni genere ed accanto c’era il gambiano con un accendino in mano intento a gettare altri rifiuti solidi sul fuoco. In tutta l’area erano presenti numerose autovetture parcheggiate che, se non fossero intervenuti i poliziotti, sarebbero state interessate dalle fiamme che velocemente si stavano propagando. Il 34enne non aveva documenti con sé ed è stato accompagnato in questura e denunciato per aver appiccato un fuoco a rifiuti abbandonati.

Durante il servizio, iniziato di sera, sono state 156 le persone identificate, di cui circa 37 con precedenti giudiziari e di polizia. I veicoli controllati sono stati 63, con 3 posti di controllo dislocati nelle zone più sensibili dei quartieri dorici oggetto dei controlli. Un marocchino di 23 anni è stato denunciato perché trovato in piazza Ugo Bassi senza documenti. Entro sette giorni dovrà lasciare l’Italia. Stessa sorte ad un tunisino di 33 anni fermato invece alla stazione. Sempre nell’ottica di contrastare l’irregolarità sul territorio nazionale, a seguito del controllo straordinario effettuato, il questore Cesare Capocasa (nella foto) ha emesso 2 ordini a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni nei confronti di un soggetto ecuadoregno di 28 anni e di un marocchino di 26 anni, entrambi, come i precedenti, irregolari sul nostro territorio.