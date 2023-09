"Incendio al Palco del Mamamia di Senigallia: Vigili del Fuoco al lavoro"

Ieri, poco dopo le 18,30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiorini, nella discoteca Mamamia da dove proveniva una colonna di fumo fortunatamente segnalata tempestivamente. I pompieri sono partiti a sirene spiegate in direzione della discoteca, ma una volta sul posto hanno fortunatamente potuto appurare che il rogo si era sviluppato in una parte del palco posizionato all’esterno del locale. La struttura in muratura adiacente al palco non è stata interessata, inoltre nessuna persona è rimasta coinvolta. La squadra di Senigallia, in collaborazione con i colleghi di Arcevia, ha circoscritto e spento l’incendio. Sono in corso le verifiche per accertare le cause del rogo su cui stileranno una relazione. A scatenarlo potrebbe essere stato un collegamento elettrico. Non è stato trovato liquido infiammabile nelle vicinanze dell’accaduto.

L’area è stata messa in sicurezza. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri. Per fare chiarezza nella giornata di oggi potrebbe essere effettuato un altro sopralluogo, ma le cause sembrerebbero accidentali. La chiusura del giardino del locale, che ospiterà il concerto dei Negrita il 21 ottobre, è prevista per i 16 settembre. Domani sarà invece ospite Samuele Brignoccolo, dje e produttore degli incredibili Mashup diventati virali su Tik Tok.