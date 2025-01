Incendio da una canna fumaria. Sono due le famiglie evacuate

Paura mercoledì poco dopo le 23 nella frazione di Grottino dov’è divampato un incendio che ha costretto due famiglie a lasciare l’abitazione. Il rogo si è originato da una canna fumaria: immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti dal distaccamento di Senigallia con un’autobotte per domare le fiamme. I pompieri hanno subito messo in sicurezza l’area coinvolta evitando che l’incendio potesse coinvolgere anche l’abitazione vicina. A causare i danni è stato il fumo che ha invaso entrambi gli appartamenti: ad avere la peggio è stato quello dov’è divampato il rogo, ma il fumo ha raggiunto anche quello adiacente rendendo impossibile la permanenza da parte dei proprietari che lo hanno dovuto lasciare per la notte. Lo stesso è stato per l’appartamento da dove si è originato l’incendio. Due i nuclei familiari che hanno trascorso la notte ospitati presso alcuni parenti: si tratta di anziani, ultrasettantenni che già nella giornata di ieri sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni. Per nessuno è stato necessario l’intervento del personale medico, si sono allontanati prima che il fumo potesse intossicarli. Per loro tanta paura, ma se le fiamme fossero divampate mentre i due nuclei familiari residenti stavano dormendo, la situazione potrebbe avere avuto risvolti ben più gravi. Con il vento che ha soffiato per tutta la giornata di ieri, oltre alle temperature sopra i 10 gradi, è stato possibile risanare l’aria all’interno delle due abitazioni che avranno però bisogno di un intervento per rimuovere i danni causati dal fumo.