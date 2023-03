Incendio nel casolare utilizzato dai clochard

In fiamme casolare abbandonato forse utilizzato dai clochard: l’allarme è scattato sabato nel tardo pomeriggio ma le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite fino alle 13 ieri. Il rogo è scoppiato nella zona della Coppetella, in via Clementina, all’interno di un casolare inagibile. Sul posto sabato sera le squadre dei vigili del fuoco di Jesi e Ancona e supporto ulteriore dalla sede centrale con autobotte e autoscala. Ieri, sul posto, sono rimasti i vigili del fuoco del distaccamento jesino con due autobotti per lo spegnimento degli ultimi focolai e lo smassamento del materiale incendiato. Dopo un accurato controllo è stata esclusa la presenza di persone all’interno dello stabile, composto di tre livelli e complessivi 700 metri quadrati. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. In corso le indagini sulle cause che hanno innescato l’incendio. Sul posto anche i carabinieri.