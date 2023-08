Incendio nel garage, i vigili del fuoco evitano il peggio

I vigili del fuoco sono arrivati a sirene spiegate ieri mattina in via Tornazzano a Filottrano dove si era sviluppato un incendio in un garage di un’abitazione. La struttura esterna alla casa, per cause in fase di accertamento, era avvolta dalle fiamme nella quasi totalità. La squadra di Osimo ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando così il propagarsi dell’incendio alla siepe adiacente al garage e a creare danni ancora peggiori. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nel rogo che i pompieri hanno spento nel giro di un’ora perché le fiamme erano alimentate dal vento caldo della mattinata.