Incendio vicino a Castelplanio: famiglia evacuata dal rogo

Veloci divampano le fiamme e arrivano a un’abitazione rurale: evacuata una famiglia. È accaduto ieri poco dopo le 12.30 sulla Montecarottese in direzione di Castelplanio, zona Monte Adamo, poco distante dalla cantina Albamocco. In fiamme un uliveto e un vigneto abbandonati e vegetazione incolta per oltre 10 ettari, coinvolgendo anche alcuni alberi ad alto fusto. Sul posto oltre ai vigili del fuoco si sono portati i carabinieri forestali che indagano sulle cause dell’incendio analizzando le tracce lasciate dal rogo. Al momento tutte le piste sono aperte e non si esclude la causa accidentale. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono state lunghe e complesse. Sul posto le squadre dei vigli del fuoco di Jesi, Arcevia e Ancona, con autobotti e mezzi 4x4. Per la bonifica della zona interessata a metà pomeriggio è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco volontari di Apiro. Le persone evacuate fortunatamente non sono rimaste ferite né intossicate ma pure l’abitazione è stata danneggiata dalle fiamme.