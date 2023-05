Incentivi statali per le assunzioni

I nuovi assetti normativi, alla luce del Decreto Lavoro del primo maggio, sono stati al centro di un convegno organizzato nei giorni scorsi all’interno di Tipicità in Blu, da Confcommercio Marche Centrali. L’incontro si è tenuto alla Mole Vanvitelliana alla presenza di importanti relatori che hanno affrontato i nuovi scenari della normativa sul lavoro. Per le tante imprese presenti è stata un’importante occasione di aggiornamento sui temi della Sicurezza, del Lavoro e della Stagionalità. Le novità normative e le applicazioni del dl del primo maggio sono state al centro dell’intervento di Guido Lazzarelli direttore centrale Politiche del Lavoro e Welfare di Confcommercio: "Tra i tanti aspetti rilevanti del decreto – ha detto– sono fondamentali gli aspetti legati alle politiche attive del lavoro e agli incentivi sulle assunzioni. Lo sviluppo di questi due elementi, tra gli altri, potrebbe avere un impatto molto importante nel tessuto imprenditoriale del Terziario di mercato. Un altro elemento di grande rilevanza è l’utilizzo più snello ed ampliato dei voucher che secondo noi è una importante risposta, legittima e trasparente, alla esigenze di occupazione soprattutto quelle più urgenti ed immediate da parte delle imprese". Le azioni della Regione Marche rivolte al mercato del lavoro sono state declinate da Mauro Terzoni, Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione che ha concluso l’iniziativa e ha anticipato l’uscita di alcuni bandi regionali sulla Formazione e sulla certificazione delle competenze.