Incidente lungo la statale: due feriti

Osimo (Ancona), 15 – Incidente stamattina lungo la statale 16 a Osimo. Una Fiat Seicento e una Hyundai si sono scontrate all’altezza della concessionaria Jaguar. A seguito dell’impatto, quest’ultima è finita fuori strada mentre l’altra è rimasta in mezzo alla carreggiata. Le cause dell’impatto sono ancora in corso di accertamento. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto di vigili del fuoco, Croce Gialla di Camerano, Croce Rossa Loreto e automedica del 118.

Due le persone rimaste coinvolte nello schianto, un 50enne straniero alla guida della Seicento e un coetaneo italiano alla guida del Suv. Entrambi sono stati trattati sul posto per poi essere trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in codice rosso precauzionale.

Nessuno dei due si trova fortunatamente in condizioni preoccupanti. La zona è spesso teatro di incidenti stradali. Sul luogo è intervenuta anche la polizia, impegnata nel regolare la viabilità ed effettuare i rilievi di rito che vedranno anche il test, come da prassi, dell’etilometro.