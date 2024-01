Incontri e convegni per scoprire l’autore

In calendario anche numerosi incontri e convegni. Con il supporto del Comitato Operativo Spontiniano, e in collaborazione con Enti e Istituzioni Culturali Nazionali e Internazionali ad aprile si approfondiranno temi legati al compositore Maiolatese. Previsto a ottobre anche un convegno musicologico internazionale sullo "Spontini ritrovato" perché sono ancora molte le opere da scoprire e da riportare alla luce. Opere giovanili, come i manoscritti ritrovati nella Biblioteca del Castello d’Ursel in Hingene (Belgio), e opere della maturità, come Alcidor, eseguita a Berlino nel 1825, di cui la Fondazione possiede il manoscritto, ma che non ha mai visto esecuzione in tempi moderni. Info e biglietti: 0731 206888.