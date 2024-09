"Inconveniente tecnico all’Api, torcia più visibile"

È stato "un inconveniente tecnico" in una cabina elettrica e tale da comportare "la fermata in sicurezza di alcune unità di raffineria", a determinare la "conseguente attivazione del sistema di torcia, la cui visibilità potrebbe continuare ad essere percepita sino al termine delle operazioni che condurranno al ripristino delle normali condizioni di esercizio".

Parole della raffineria Api, comunicate al Comune nella serata di martedì, dopo l’innalzamento repentino della torcia. Non è chiaro si possa esserci correlazione, però, con le forti esalazioni percepite in città.

Ad ogni modo, anche ieri, i cittadini hanno segnalato "aria irrespirabile dal centro e dalla spiaggia", ha riferito il Comitato Mal’Aria.

"Non basta dare avvisi al Comune, vogliamo sapere cosa sta accadendo in raffineria o alle attività ad essa connesse, esalazioni fortissime, di questa entità, compromettono la qualità della vita delle persone. È inaccettabile", hanno aggiunto gli ambientalisti. E ancora: "Cosa è bruciato da ieri sera (martedì) in torcia? In che quantità? Cosa sta accadendo stamane (ieri)? Vogliamo risposte e interventi risolutivi".