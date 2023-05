Infarto in palestra a Loreto (Ancona): salvata

Loreto (Ancona), 2 maggio 2023 - E’ stata salvata dal personale della palestra nella quale si stava allenando che, non appena l’ha vista accasciarsi a terra, ha immediatamente utilizzato il defibrillatore in dotazione evitando la tragedia. È successo nel pomeriggio in una palestra a Loreto dove una 63enne è stata soccorso a seguito di un infarto. La donna aveva finito da poco gli esercizi quando ha perso improvvisamente i sensi, cadendo sul pavimento.

Gli istruttori, accorsi per capire cosa le fosse accaduto, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione, iniziando il massaggio cardiaco e chiamando il 112. Sul posto un’ambulanza e l’automedica del 118. Il personale medico e sanitario ha proseguito nelle operazioni di rianimazione. Stabilizzato il quadro clinico della paziente e ripreso il battito, si è proceduto al trasferimento d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale regionale.