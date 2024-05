Infiltrazioni, lavori al tetto della palestra Urbani

Via libera alla manutenzione straordinaria della copertura della palestra dedicata a Carlo Urbani. Lo ha deciso ieri mattina la giunta comunale riunita a Palazzo del Popolo. Approvato il progetto esecutivo dei lavori alla copertura della palestra che si trova in piazza Salvo D’Acquisto. Questo ulteriore intervento si aggiunge alle numerose azioni di manutenzione straordinaria messe in atto dall’assessorato agli impianti sportivi insieme con gli uffici e i tecnici comunali, con lo scopo, come è stato sottolineato durante i lavori della giunta, di restituire agli utenti e ai praticanti sportivi strutture dignitose e funzionali alle molteplici attività che si svolgono al loro interno. I lavori, per un importo complessivo di 133 mila euro, si rendono necessari per eliminare alcune infiltrazioni provenienti dalla copertura. Considerato il deterioramento delle guaine, non più riparabili a causa della vetustà, diventa tecnicamente conveniente un rifacimento completo della impermeabilizzazione della copertura, anche ai fini della garanzia di riuscita e di tenuta nel tempo. È necessario, inoltre, intervenire per il ripristino del calcestruzzo ammalorato e bloccare l’ossidazione dei ferri di armatura. La palestra, risalente agli anni ’80, era stata originariamente costruita a servizio della scuola adiacente, ma nel tempo è stata utilizzata anche come struttura sportiva polivalente. L’immobile è costituito da un edificio multipiano a tre livelli ed è dotato di tribune per il pubblico per una capienza massima di circa 400 spettatori. In sede di approvazione del bilancio, proprio l’altro ieri, la giunta ha reso noto l’ammontare della variazione che prevede la copertura di una serie di settori strategici. Accantonate risorse anche per gli impianti sportivi della città, circa 180mila euro.