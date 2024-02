Ingresso gratuito: tutte le informazioni su biglietti e posti

Per chi fosse interessato a seguire gli appuntamenti della prima parte del ‘Festival del pensiero plurale’, ci sono una bella notizia e una ’brutta’.

Quella bella è che tutte le iniziative sono a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti. Quella brutta è che non è possibile prenotarsi.

Chi prima arriva meglio alloggia, come si suol dire. Tradotto: per avere la certezza di sedersi nei posti migliori bisognerà arrivare alla Mole con molto anticipo.

Ma anche per chi è pronto ad accontentarsi dei posti in fondo il consiglio è di non fare troppo tardi, perché potrebbe scoprire che non c’è più posto.

Per informazioni: formaformanteaps@gmail.com e info@liricigreci.it.