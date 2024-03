Intanto il "Sanzio" cerca personale di terra per l’estate

All’Ancona International Airport si cercano figure professionali per integrare la "flotta" di personale di terra nel periodo tradizionalmente più movimentato: quello estivo. E così, sul sito e sui social dello scalo dorico, è apparso in questi giorni un avviso pubblico: "Tenuto conto dell’incremento del traffico merce e passeggeri della prossima stagione estiva siamo alla ricerca di personale stagionale da inserire nel nostro organico come operatore unico aeroportuale", si legge nella nota. Si tratta di un lavoro part-time per 30 ore a settimana, a turni, con un contratto stagionale a termine della durata di sei o sette mesi in partenza dal primo aprile. "Il candidato si occuperà principalmente delle attività di carico e scarico bagagli e merci". Le candidature possono essere presentate entro giovedì, inviando il proprio curriculum all’indirizzo lavoraconnoi@ancona-airport.com, indicando nell’oggetto ‘Operatore Unico Aeroportuale’. La valutazione dei candidati sarà effettuata con una verifica del profilo professionale e un test in sede. La ricerca di personale denota le elevate aspettative per la stagione estiva al Sanzio. L’inizio 2024, al netto delle turbolenze sulla continuità territoriale, ha registrato un +14,3 per cento di passeggeri sul gennaio 2023.