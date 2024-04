Interrogazione sulla nuova scuola

Il tempo scorre inesorabile e per la nuova scuola media di Castelfidardo non c’è ancora la fine dei lavori. "Eppure la nostra è una città che si è sempre contraddistinta per il saper fare dei suoi abitanti, gente capace di costruire dal nulla aziende di livello internazionale, apprezzate in tutto il mondo. Il futuro di una comunità parte dai nostri giovani, ai quali vanno garantiti spazi adeguati per potersi formare al meglio e contribuire alla crescita di Castelfidardo – dice Maurizio Scattolini, consigliere comunale di Fare Bene –. Nei giorni scorsi, assieme alla capogruppo Gabriella Turchetti, ho presentato un’interrogazione in Consiglio comunale per capire la situazione dei lavori. Vogliamo poi essere di stimolo all’amministrazione comunale, affinché eserciti i poteri di iniziativa, decisione e vigilanza sull’esecuzione dell’opera, per questo chiediamo una loro previsione sull’effettivo trasferimento dei due istituti scolastici che sia realistica e fattibile. Sia chiaro, Fare Bene non persegue l’obiettivo di individuare i "colpevoli", neppure abbiamo la volontà di mettere in difficoltà la struttura tecnica, alla quale invece riconosciamo la professionalità e la disponibilità. Vogliamo soltanto perseguire l’interesse dei nostri cittadini nel vedere realizzata la nuova scuola media e questo dovrebbe accomunare tutti, la maggioranza e l’opposizione". si. sa.