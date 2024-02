Investita sulle strisce pedonali. Illeso il conducente dell’auto

Nuovo investimento in città: è accaduto ieri mattina, alle 9.20 lungo Viale del Lavoro, di fronte all’istituto superiore Galilei.

Ad avere la peggio, una donna di 48 anni residente a Monte Roberto ed originaria di Frosinone. È stata colpita da un’auto Alfa Romeo mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali. Proprio poco prima della zona in cui è stato installato un nuovo dosso rallentatore del traffico.

Fortunatamente è rimasta sempre cosciente pur se dolorante. Sul posto automedica e ambulanza a bordo della quale la donna è stata trasportata all’ospedale Carlo Urbani per gli accertamenti del caso. Solo in seguito si è saputo che è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni per contusioni. Illeso ma sotto choc il 50enne di Filottrano che si trovava alla guida della sua Alfa Romeo Stelvio. Sul posto per i rilievi una pattuglia della polizia locale.

Lievi i disagi al traffico lungo l’arteria cittadina.

Si tratta dell’ennesimo investimento di persone che tentano di attraversare la strada, che accade in città, stavolta per fortuna senza gravi conseguenze.