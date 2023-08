Investito in scooter sulla Statale a Senigallia: ferito l'ex consigliere Paradisi

Incidente per l’ex consigliere comunale e fondatore dell’Us Pallavolo, Roberto Paradisi; per lui tre serie contusioni. "Investito in pieno sulla Statale in sella allo scooter, a causa di una manovra avventata di un giovane automobilista, ho vissuto due esperienze – racconta –. La prima: poter apprezzare qualità e dedizione dei nostri finanzieri, col comandante della tenenza della Guardia di finanza di Senigallia, Francesco Cavuoto, che, passando di lì per caso, si è fermato, ha prestato assistenza, ha spostato lo scooter carambolato in mezzo alla strada, si è preso carico di aiutare le parti (ero ferito e avevo difficoltà a scrivere il Cid), restando sul posto fino a situazione risolta. La seconda: infermieri e medici del pronto soccorso (appena due medici e quattro infermieri a fronte di una città di 40mila abitanti, che quadruplica le presenze ad agosto) che, visibilmente affaticati, costretti a turni massacranti, con un lavoro ininterrotto e pieno di imprevisti e situazioni stressanti, hanno dimostrato, come in trincea, di tenere il punto, continuare a sorridere e tranquillizzare le decine di traumatizzati in sala d’attesa".