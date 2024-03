"Io in discussione? Chiedetelo alla società"

"Due parole sono troppe, una sarebbe poca, è una sconfitta pesante, anche se devo dire che l’avevamo approcciata bene, questa gara, la squadra la vedevo in campo motivata e messa bene, poi loro l’hanno sbloccata e hanno trovato subito il secondo gol, non era semplice cercare l’episodio giusto".

Questa l’analisi di Gianluca Colavitto a fine partita, che prosegue: "Poi però l’episodio giusto è arrivato e non siamo stati fortunati con la decisione dell’arbitro. Se sul 2-0 l’arbitro ci avesse dato rigore, magari quello che era successo a noi in negativo poteva succedere a loro. Non vuole essere un alibi, ma un episodio a favore in queste partite può invertire la rotta della partita".

Colavitto spiega che soprattutto il primo gol la squadra non doveva prenderlo, anche perché è stato quello che ha indirizzato la partita: "Il primo gol non doveva esserci, la squadra c’era in campo. E’ un momento difficile, ma nelle difficoltà si vedono gli uomini e vediamo di che pasta siamo fatti. Siamo stati piatti solo nell’ultimo quarto d’ora, prima questa sensazione non l’ho avuta. Sul primo gol mi sono imbestialito, abbiamo subito una ripartenza, fino a quel momento qualcosa aveva creato l’Ancona, non l’Arezzo. Il secondo gol non l’ho rivisto bene, lo devo rivedere. E’ un momento difficile, bisogna restare uniti, sono annate particolari".

E alla domanda se si sente messo in discussione Colavitto risponde: "Non lo so, sono un dipendente, dovete chiederlo alla società. Adesso abbiamo il derby, martedì sera, come non abbiamo tempo noi non ce l’ha la Fermana, cercherò di mettere in campo l’undici migliore e che ci dà più garanzie. E’ stata una brutta sconfitta, non decisiva, adesso pensiamo al derby in cui dobbiamo fare in modo assolutamente di portare a casa i tre punti". La squadra tornerà ad allenarsi già stamattina.