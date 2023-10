"Io non rischio" in piazza Mazzini

Anche la città di Falconara si prepara ad accogliere la campagna nazionale ‘Io non rischio, le buone pratiche di Protezione civile’, che si terrà sabato e domenica in piazza Mazzini in presenza dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile capitanati da Mauro Malatesta e dai militi della Croce Gialla di Falconara guidati dal presidente Gilberto Baldassarri. La due-giorni, che chiuderà la settimana nazionale della Protezione Civile, porterà migliaia di volontarie e volontari di Protezione civile ad animare punti informativi in tutta Italia, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno. Grazie alle buone pratiche, appunto, ogni individuo può contribuire a ridurre i rischi delle calamità naturali come alluvioni, terremoti, maremoti e incendi boschivi. ‘Io non rischio’ è promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione civile in collaborazione Anpas, Ingv, Reluis, Fondazione Cima, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci. Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social della campagna si possono consultare tutti i dettagli per un evento utile e sempre molto partecipato.