"Ispirazione e incoraggiamento per tutti i ragazzi che hanno talento"

"This Is Athens City Festival". E’ il titolo della manifestazione a cui prenderà parte come coreografo il danzatore anconetano Rocco Marcelli. Protagonista è la prestigiosa Accademia Nazionale KSOT diretta da Daphnis Kokkinos, storico danzatore del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch e suo ex assistente. Cristiano Marcelli, presidente e direttore di La Luna Dance Center rivela che "Kokkinos, guardando Rocco danzare, mi disse di essere rimasto colpito dalla fluidità e dalla limpidezza del suo movimento, così ebbe l’idea di invitarlo ad Atene per permettere agli allievi della sua accademia di sperimentare nuove possibilità espressive. La sua idea di introdurre uno stile urban in una accademia nazionale di danza contemporanea è stata rivoluzionaria e, a giudicare dai risultati, si tratta di una scommessa vinta. Il fatto che questo avvenga attraverso un giovane insegnante e coreografo di Ancona, formatosi alla Luna, credo possa essere di ispirazione e incoraggiamento nella nostra comunità per tutte le altre ragazze e ragazzi che come lui si impegnano quotidianamente per affinare ed esprimere i propri talenti".