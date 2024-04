Istituto musicale Pergolesi: "Cabina di regia per riportarlo qui"

Una cabina di regia e un consigliere delegato per provare a far ripartire l‘istituto musicale ‘Pergolesi’, chiuso ad Ancona ormai quasi dieci anni fa. La giunta Silvetti cerca di fare sul serio e conferma uno dei punti messi tra le Linee Guida della giunta in occasione dell’insediamento nel luglio 2023. una volontà di fondo abbastanza spiccata, ma anche un compito reso gravoso dalla possibilità che il titolo dell’ex istituto possa non essere più recuperato: "Dovessimo ripartire da zero non sarebbe facile, lo ammetto – ha detto Daniele Silvetti replicando all’interrogazione di Carlo Pesaresi (Ancona diamoci del noi) – Nei giorni scorsi, a Roma, ho avuto modo di interloquire col ministro Anna Maria Bernini proprio su questo tema. Vediamo cosa sarà possibile fare, ma intanto la cabina di regia è stata istituita e ha già iniziato a lavorare; almeno tre le riunioni effettuate alla presenza di tecnici ed esperti del settore, di quel mondo accademico che potrebbe aiutarci a rispolverare quella che era un’eccellenza e che le giunte di centrosinistra hanno affossato. Assieme a loro ci saranno gli assessori Marco Battino e Antonella Andreoli e proprio oggi (ieri, ndr.) ufficializzo l’incarico di consigliera delegata sul ‘Pergolesi’ a Marina Taus".

Sarà la consigliera della Lega, nutrizionista all’ospedale di Torrette, a dare una mano, anche se non è chiaro con quali competenze, alla cabina di regia e allo stesso sindaco. Carlo Pesaresi, all’epoca assessore provinciale alla cultura, è pessimista: "Prima di tutto serve recuperare il titolo di ‘istituto musicale pareggiato’ per l’alta formazione e soprattutto servono risorse, a spanne un milione di euro, per riaprire la sede distaccata del conservatorio di Pesaro. I soldi però non ci sono al momento e non c’è neppure una sede, visto che quella storica è stata occupata dal Comune (servizio lavori pubblici e manutenzioni, ndr.). L’estate scorsa in un’intervista al Resto del Carlino l’attuale assessore alla cultura Anna Maria Bertini, al tempo Commissario durante la fase della chiusura del ‘Pergolesi’, alla domanda se l’istituto musicale potrà tornare attivo ad Ancona ha risposto così: ‘È molto difficile se non impossibile’".

Il sindaco ha lasciato uno spiraglio aperto anche sulla sede, specie la suggestiva sala prove (l’assessore Tombolini non sarà contento di vedersi rioccupare una parte del palazzo di via Zappata), e auspicato la possibile collaborazione col liceo musicale ‘Rinaldini’.