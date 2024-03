Its Fabriano Academy. Martedì l’open day L'Its Fabriano Academy apre al futuro con un open day per presentare i suoi corsi "delle imprese". Gli studenti imparano sul campo e ottengono il 95% di assunzioni nel settore a un anno dal diploma, grazie agli stage in azienda. I percorsi formativi in automazione, energia e Ict&Security offrono competenze per un rapido ingresso nel mondo del lavoro.