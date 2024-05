Jesi, a quattro militari l'encomio della legione Marche

JESI (Ancona), 29 maggio 2024 – Quattro encomi ad altrettanti militari. A consegnarli nella sede della compagnia carabinieri di Jesi, il comandante provinciale, colonnello Carlo Lecca. Gli encomi sono stati concessi dal comandante della legione carabinieri Marche, generale di Brigata Salvatore Cagnazzo, al capitano Federico Pellegrini, al luogotenente Carica Speciale Fabio Marco Del Beato, al brigadiere Antonio Carone e all’appuntato scelto Giuseppe Lisco, rispettivamente comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile e Addetti all’Aliquota operativa della compagnia di Jesi, distintisi in attività d’indagine. In particolare, il capitano Pellegrini «per aver condotto (da comandante del Nor di Tolentino, ndr) un’articolata indagine nei confronti di due malviventi che, travisati e armati di pistola, avevano perpetrato una rapina in un esercizio pubblico, indagine che si era conclusa con due arresti e il recupero di parte della refurtiva (tra il 23 e il 24 luglio 2022, ndr)». Il luogotenente Del Beato, il brigadiere Carone e l’appuntato scelto Lisco, invece, «per aver svolto, tra settembre e novembre 2023, un’articolata attività di indagine che si era conclusa con l’arresto di tre persone dedite allo spaccio, il sequestro di 14 chili di cocaina, hashish e marjuana e di 64.600 euro in contanti».