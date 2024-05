Jesi, calci e pugni contro l'auto in corsa: denunciato 25enne

Jesi (Ancona), 30 maggio 2024 – Calci e pugni contro un’auto in transito: 25enne rintracciato e denunciato dai poliziotti. Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato a piede libero il colombiano, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di danneggiamento Ad inizio aprile, la vittima, un 33enne jesino si è rivolto in commissariato per denunciare il danneggiamento dello sportello destro del proprio veicolo Ford fiesta. Mentre il giovane era alla guida del mezzo, in centro storico, un giovane, all’improvviso, senza plausibile motivazione, si era avventato contro l’automobile sferrando dei calci contro lo sportello. Gli agenti, acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno ricostruito come un giovane, dopo essersi allontanato da un locale ove poco prima aveva tentato di ingaggiare una lite si incamminava lungo via Mazzini dove avvenivano i fatti. Le informazioni acquisite e la nitidezza delle immagini hanno consentito ai poliziotti di addivenire alla sua certa e completa identificazione: si trattava di un cittadino colombiano ben noto per i suoi trascorsi che, peraltro, quella sera, poco prima di danneggiare il veicolo, aveva dimenticato all’interno del locale alcuni oggetti a lui riconducibili ovvero una carta di credito ed un cellulare. L’uomo, denunciato, verrà proposto per l’applicazione di una misura di prevenzione al vaglio del questore Cesare Capocasa.