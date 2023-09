Jesi, cane per ore sul terrazzo e sotto la pioggia battente: arrivano i vigili

Jesi (Ancona), 24 settembre 2023 - Un cane chiuso per ore sul terrazzo e sotto la pioggia battente: arrivano tante telefonate al comando di polizia locale che prontamente interviene con il responsabile del settore benessere animale e controlla se si stia configurando un comportamento inquadrabile come maltrattamento di animali. È accaduto stamattina, attorno alle 10, in una zona residenziale della città poco distante da viale Verdi. Allertata telefonicamente la polizia locale è intervenuta per verificare quanto stava accadendo. In effetti chiuso sul terrazzo di casa c’era un bel cane completamente bagnato senza che avesse a disposizione un riparo. Gli agenti hanno così sanzionato il proprietario per maltrattamento animale (sanzione pari a 160 euro) e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la corretta detenzione del cane ed eventuali altri profili di responsabilità. I controlli proseguiranno anche prossimamente per prevenire e fermare i fenomeni di maltrattamento animale.