Jesi cerca la scalata verso il podio. Playoff, serve fare ancora meglio

Lanciatissima in questo 2024 dove ha perso soltanto una volta, nella trasferta contro il Mestre, superando tutte le big del girone e nell’ultima giornata pure il fanalino di coda Taranto, la General Contractor Jesi si appresta alla seconda trasferta consecutiva per affrontare domani, alle ore 18, il San Severo. Si gioca per la nona giornata di ritorno nel girone B e si tratta di un altro big match per il quintetto guidato da coach Marcello Ghizzinardi: Jesi, ora quarta con 34 punti ma a soltanto quattro lunghezze di distanza dalla coppia di testa Roseto-Ruvo di Puglia, deve infatti difendersi dall’assalto del San Severo, che è la prima inseguitrice: i pugliesi sono quinti con 30 punti, ma per avvicinare Jesi oltre a vincere dovrebbero anche provare a ribaltare il pesante passivo subito all’andata al PalaTriccoli, quando la General Contractor vinse 93-72.

Calcoli che verranno fatti più avanti comunque perché oggi conta il presente e continuare la scalata verso il podio del girone B e un piazzamento importante in vista dei play-off.

Non sembra un momento super per il San Severo, reduce da una pesantissima e inattesa nelle proporzioni sconfitta sul parquet di Lumezzane (90-58) ma il roster a disposizione di coach Nunzi è di primo livello e non manca di giocatori ben noti dalle nostre parti: su tutti l’osimano Mattia Magrini, esterno di 30 anni, 10 punti e 3.6 rimbalzi di media fino ad ora: ha giocato a Jesi dal 2019 al 2022, ma in precedenza era stato pure a Montegranaro, Senigallia e, da giovanissimo, alla Stamura Ancona. Il pivot del San Severo è invece il senegalese Yande Fall, 34 anni, 8.6 punti e 6.4 rimbalzi, ex Fabriano, Recanati e Senigallia. Nelle ultime giornate, a penalizzare i neri pugliesi, sono stati gli infortuni: Colombo e Montanari out per diverso tempo, Pierotti assente a Lumezzane dove anche Pazin ha giocato a mezzo servizio.

Il roster è comunque valido e il parquet del San Severo è da tempo uno dei più calorosi e difficili da violare della cadetteria. Arbitrano l’incontro del Pala Falcone-Borsellino i fischietti Vastarella di Saranno (Varese) e Spinello di Marnate (Varese). Diretta come sempre su LNP Pass il canale della LegaPallacanestro disponibile soltanto per gli abbonati.

Andrea Pongetti