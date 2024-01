Jesi chiama i suoi tifosi: "Tutti al PalaTriccoli"

"Non ci sono più scuse! Il successo di domenica scorsa a Roseto, il quinto posto in solitudine ed un avvio di 2024 condito da due vittorie esterne dimostrano che questi ragazzi si meritano la fiducia del pubblico e degli sportivi jesini. La sfida di domenica contro il Chieti è l’occasione giusta di tornare a gremire i gradoni del PalaTriccoli. Se lo augurano lo staff, i giocatori ed anche la società che continua a garantire uno spettacolo più che degno": con questo lungo post pubblicato nella pagina ufficiale del Basket Jesi Academy, la dirigenza jesina si appella al pubblico per riempire il palasport nel big match di domani (seconda di ritorno), alle ore 18, in casa contro il Chieti, un’altra delle big del girone.

La settimana scorsa, la General Contractor ha scavalcato gli abruzzesi al quinto posto, vincendo a Roseto ed approfittando del sorprendente ko interno dei teatini contro un Vicenza inguaiato nei bassi fondi della classifica. Chieti ha vinto 11 partite come la squadra di coach Marcello Ghizzinardi, ma è al momento dietro a causa di un punto di penalizzazione: all’andata, in Abruzzo, la General Contractor fu sconfitta nettamente (79-61) ma da allora i progressi sono stati evidenti e sono culminati nell’entusiasmante vittoria di domenica scorsa sul parquet del Roseto di Poletti e Mantzaris. Quintetto di primo livello per gli abruzzesi che hanno giocatori, alcuni transitati anche in squadre marchigiane, che ormai conoscono a memoria la categoria come Maggio (10.6 punti e 3.1 assist per il play), Ciribeni (10.6 punti), Berra, Cena (ala pivot argentina da 8.6 punti e 6.1 rimbalzi) e Paesano (pivot, 11.3 punti, 5.7 rimbalzi). In crescita il minutaggio del giovane classe 2002 Reale, a lungo ai margini delle rotazioni, ma domenica scorsa tra i migliori con 14 punti. Ad allenare c’è coach Aniello, per anni alla guida dello Janus Fabriano. Arbitrano Bettini di Faenza (Ra) e Secchieri di Venezia.

Andrea Pongetti