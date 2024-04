Jesi e Fabriano sognano. C’è la maratona dei playoff

Jesi e Fabriano possono sognare in grande. Le due uniche marchigiane di serie B Nazionale hanno concluso domenica scorsa una stagione regolare decisamente positiva e ora si godono il fine settimana di riposo in vista dei playoff per la promozione. Un riposo relativo, perché in questi giorni sia la General Contractor che la Ristopro stanno studiando le avversarie, mai affrontate nella prima fase. La formula dei playoff prevede infatti il via dai quarti di finale, con serie al meglio delle cinque partite sia nel primo turno che in semifinale e finale, col vantaggio del fattore campo per la squadra meglio classificata nella regular season ma sfide incrociate tra il girone A e il B, dove si trovavano le nostre. Jesi e Fabriano sono nel tabellone 2, che vedrà la vincente, al termine dei tre turni, promossa in serie A2.

Ci arriva da una posizione migliore la General Contractor, che, dopo una stagione tutta in crescendo, ha chiuso al terzo posto il girone B e dunque affronterà i quarti di finale contro la sesta del girone A, la Bakery Piacenza, e lo farà col vantaggio del fattore campo. Gara 1 domenica 5 maggio alle 18 al PalaTriccoli, dove si rigioca anche martedì 7 alle 20.30, poi la serie si sposta in Emilia per la gara 3 (venerdì 10 maggio alle 20.30) e l’eventuale gara 4 (domenica 12 alle 18). Mercoledì 15 maggio alle ore 20.30 a Jesi si giocherebbe la quinta partita chiamata a decidere l’ammessa alla semifinale.

Esordio invece lontano dal pubblico amico per la Ristopro Fabriano, che dopo l’avvicendamento di allenatore con Andrea Niccolai ha cambiato marcia scalando posizioni fino al quinto posto: piazzamento che però non permette di giocare nemmeno il primo turno dei playoff col vantaggio del fattore campo visto che di fronte Stanic e compagni si troveranno la quarta classificata del girone A, la Gema Montecatini, uno dei due club della città termale che, assente da molti anni dalla serie A, presenta due squadre ai playoff entrambe ambiziose. Le date sono le stesse della serie di Jesi, con la differenza che il 5 e il 7 maggio Fabriano gioca in trasferta, il 10 e il 12 in casa ed eventualmente il 15 maggio di nuovo in Toscana per la gara 5.

Il tabellone 2 prevede negli altri quarti Roseto (prima girone B) contro Sant’Antimo (ottava girone A), e Libertas Livorno (seconda nel girone A) contro Faenza (settima nel girone B). Passando il turno, la Ristopro affronterebbe in semifinale la vincente di Roseto-Sant’Antimo, la General Contractor quella tra Livorno e Faenza: se il pronostico negli altri campi fosse rispettato le nostre dovrebbero affrontare una serie dunque con eventuale gara 5 in trasferta in due tra i parquet dal pubblico più caloroso e numeroso di tutta la B, appunto Roseto e Livorno, ma ci sarà tempo per pensarci.

Intanto c’è da superare il primo turno e né per Jesi contro Piacenza né tantomeno Fabriano contro Montecatini sarà una passeggiata: la General Contractor e la Ristopro di questa prima parte del 2024 però hanno tutto per sognare in grande a arrivare fino all’atto conclusivo.

Andrea Pongetti