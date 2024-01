Jesi, gara di solidarietà: acquistata l'ambulanza per il borgo Minonna

Jesi, 15 gennaio 2024 – “Una generosità incredibile: in tre mesi abbiamo raggiunto la cifra necessaria per l’acquisto dell’ambulanza destinata alla nuova postazione di pronto soccorso al borgo Minonna, nata per attenuare i disagi dovuti all’abbattimento del ponte San Carlo”.

Così Maria Sas, presidente della Croce Verde di Jesi nell’annunciare l’importante obiettivo raggiunto. Una raccolta fondi a cui hanno aderito tanti cittadini, in modo particolare delle frazioni che restano più ‘isolate’ come Castelrosino e Mazzangrugno e del quartiere Minonna ma anche alcune aziende i cui loghi sono riportati nello stesso mezzo di soccorso. Da Maria Sas, dal segretario Andrea Rosati e dal consigliere Federico Marasca un grazie a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa nata con l’obiettivo di una presenza più vicina ai cittadini della parte di città al di là del fiume Esino. La nuova postazione è gestita dalla Croce Verde in un locale dell’ufficio di prossimità del Comune in alternanza trimestrale con la Croce Rossa e sarà così fino a che il nuovo ponte non verrà ricostruito e inaugurato. La raccolta fondi era partita ai primi di settembre su GoFundMe, si è poi sviluppata con il passaparola e il contributo delle aziende.