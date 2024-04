Jesi, ha il divieto di avvicinamento ma continua a perseguitarla: arrestato

Jesi (Ancona), 23 aprile 2024 – Nonostante il divieto di allontanamento continua a perseguitarla sul posto di lavoro: 67enne jesino arrestato. Nella serata di ieri, personale di polizia giudiziaria del commissariato di Jesi, diretto dal vicequestore Paolo Arena, ha arrestato in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, il cittadino jesino 67enne. L’uomo, già sottoposto nel mese di marzo alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, per presunti atti persecutori perpetrati nei suoi riguardi, commetteva più violazioni della misura, avvicinandosi nei luoghi di lavoro, stazionando all’esterno cercando di farsi vedere, aggredendo verbalmente colleghi di lavoro della donna che lo ammonivano al rispetto della misura. A seguito delle segnalazioni del commissariato, il gip ha emesso ordinanza di aggravamento della misura in quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Pertanto, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari e portato presso la sua abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si tratta di una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari.