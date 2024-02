Jesi, la carica dei volontari per ripulire la zona della stazione

Jesi (Ancona), 20 febbraio 2024 - Una pulizia “straordinaria”. Grande successo per l'evento di pulizia svolto domenica dall’associazione JesiClean in collaborazione con il "Comitato alberi in città" alla stazione ferroviaria di Jesi. “Straordinaria” per gli organizzatori in primo luogo “per l'affluenza, in tanti momenti della mattinata”. “Sempre crescente – aggiungono - il quantitativo di rifiuti e tipi di rifiuti raccolti e differenziati. La grinta e il comune scopo di rendere questo pezzo di città, come gli altri, più pulito e accogliente hanno poi reso la mattina di domenica veramente incredibile”. “Un ringraziamento speciale -rimarca Giacomo Mosca, segretario di JesiClean - al comitato alberi in città, agli scout, alla comunità islamica, al presidente del comitato di quartiere del Prato Emanuele Mosca, nonché a tutti gli iscritti e cittadini che hanno aderito all'iniziativa e partecipato attivamente. Ci piacerebbe vedere questo parco (i giardinetti accanto alla stazione, lato via IV Novembre, ndr) con occhi diversi, con una cura diversa da parte di chi deve prendersene cura, soprattutto lateralmente alla stazione. Ma anche dietro il sottopasso, dove i rifiuti più normali trovati sono stati telai di biciclette, preservativi, escrementi di animali e umani, cartelli stradali, tubi lunghi oltre 6 metri da cantiere, mozziconi, bottiglie di vetro e perfino un portafoglio, segnalato alla polizia, prontamente intervenuta che ci ha confermato esser stato oggetto di denuncia di smarrimento dall'agosto scorso e restituito domenica stessa al proprietario”. “In occasione dell'evento – aggiungono dall’associazione JesiClean - abbiamo anche dato la possibilità a tutti i partecipanti di iscriversi e con piacere abbiamo notato un grande interesse, sia da parte di giovani che di meno giovani. Infatti, per agevolare la partecipazione, nonostante i costi per lo svolgimento di questo tipo di attività, abbiamo ridotto i prezzi per le iscrizioni a 5 euro per i ragazzi e le ragazze fino a 30 anni e 15 per tutti i senior. Tutti sono i benvenuti. Non eravamo ancora passati in questo spazio della nostra città e siamo contenti che la nostra iniziativa abbia ricevuto un ottimo riscontro dalla cittadinanza in termini di partecipazione e ci auguriamo, di sensibilizzazione”. Gli eventi di pulizia cittadina proseguiranno nei prossimi mesi per avere una città più decorosa e pulita grazie a decine e decine di volontari.