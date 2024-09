Jesi, pensa di comprare due box doccia ma viene truffata

Jesi (Ancona), 11 settembre 2024 -Altra truffa on line con una persona già nota alle forze di polizia denunciata. Si tratta di un 38enne calabrese con precedenti che dovrò rispondere di truffa. La vittima, una 53enne jesina, sul finire del mese di marzo si è presentata in commissariato, racontando di aver notato su un sito la pubblicizzazione della vendita di alcuni modelli di box doccia. Interessata all’acquisto di due box, si è messa in contatto via email col servizio clienti, chiedendo le modalità di pagamento. Alla donna è stato chiesto di effettuare un bonifico, su un iban per l’importo di 218 euro. Ad avvenuto pagamento, non avendo ricevuto alcunché dopo diversi giorni di attesa, ha contattato il servizio clienti senza risposta alcuna, realizzando così d’essere stata truffata. Gli accertamenti di polizia giudiziaria del commissariato, hanno consentito di arrivare all’identità del soggetto intestatario dell’iban: un calabrese 38enne con precedenti specifici per truffe. Aveva fatto facendo confluire il denaro indebitamente percepito, sul medesimo conto corrente, poi estinto ai primi di agosto. Pertanto, tramite la polizia del posto, su delega del commissariato, è stato denunciato in stato di libertà.