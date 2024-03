Jesi schiaccia la Virtus Imola. La General suona la decima

91

VIRTUS IMOLA

74

GENERAL CONTRACTOR : Varaschin 17, Vita Sadi, Carnevale, Malatesta, Bruno 8, Merletto 6, Nisi, Valentini 3, Rossi 16, Tiberti 17, Marulli 9, Casagrande 15. All. Marcello Ghizzinardi

VIRTUS IMOLA: Magagnoli 1, Aglio 4, Morara 12, Ohenhen 8, Barattini 17, Masciarelli 11, Dal Pozzo ne, Valentini 5, Morina, Chiappelli 14, Alberti 2. All. Mauro Zappi

Arbitri: Giambuzzi (Ch), Valetta (Pe)

Parziali: 29-15, 48-36, 67-53

General Contractor 10 (e lode). Jesi iscrive a referto il decimo successo consecutivo, la Virtus ci mette, sportivamente parlando, tanta grinta e un po di sana cattiveria, alla fine deve cedere le armi di fronte alla superiore qualità dimostrata dalla squadra di casa.

Gara sin da subito saldamente in mano ai giocatori di coach Ghizzinardi: da sotto fanno male Casagrande e Tiberti, da fuori a segno l’intera batteria dei ‘piccoli’ Rossi, Marulli, Marletto: dopo 5’ tutti a referto i cinque dello starti five ( 13-5).

Valentini e di nuovo Rossi si esaltano dall’arco fino al trentello, solo sfiorato (29-15) allo scadere del primo intervallo. Timido tentativo di rimonta ospite a firma Aglio Barattini Morara, distacco dimezzato al 12’ (32-25). Ci pensa il neo entrato Varaschin con tre canestri dei suoi a rimettere le cose a posto (40 -27) al 16’. Di Casagrande (11 punti all’intervallo lungo miglior marcatore leoncello) il canestro che chiude il quarto.

La Virtus (10 a 2 di parziale) capitalizza in un amen l’avvio soft leoncello coinciso con un preoccupante quanto transitorio calo di intensità: divario ridotto fino al meno 6 (52-46) del 24’. Jesi però ha un Casagrande in più nel motore, quattro punti dell’ala e General di nuovo in fuga (63-49 al 28).

Bruno e un incontenibile Varaschin confezionano il massimo vantaggio interno in apertura di ultimo quarto (72-56) la Virtus non si da per vinta rosicchia qualcosa senza mai scendere sotto la doppia cifra di svantaggio. Nel finale Jesi dilaga, tocca il +20 la Virtus alza bandiera bianca e esce mestamente dalla gara.

Gianni Angelucci