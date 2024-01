Jesi, task force in strada e nei locali: raffica di sanzioni

Jesi (Ancona), 19 gennaio 2024 – Una task force per controllare locali e persone: raffica di sanzioni. Nella giornata di ieri , nella fascia oraria pomeridiana/serale, personale volanti del commissariato assieme alle unità cinofile antidroga della questura di Ancona, a due unità di polizia locale, coordinate dal vice questore Dr Paolo Arena hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Obiettivo: prevenire reati in materia di stupefacenti. Con l’impiego dei cani Hermes e Ax, sono state attentamente monitorate e setacciate le aree più sensibili della città e in particolare: via Setificio, Granita, giardini pubblici, Porta Valle, parco del Vallato, quartiere San Giuseppe, piazzale San Savino e viale Verdi. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo con perquisizioni e controlli in 13 esercizi commerciali di cui due più a rischio, frequentati da soggetti con precedenti di polizia, a stretto contatto coi cittadini per rendere più tangibile la percezione di sicurezza. Sono state identificate complessivamente 92 persone, 20 quelle positive ai controlli e 34 i veicoli controllati, due le perquisizioni. Sono state elevate cinque sanzioni per 2.411 euro a cinque automobilisti per violazione del codice della strada e in particolare per omessa revisione e guida con veicolo sottoposto a fermo amministrativo e divieto di sosta. Un giovane jesino è stato segnalato per uso personale di droga. Si tratta di un 22enne con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, sorpreso in via con hashish contenuta all’interno di un pacchetto di sigarette e avvolta in una bustina trasparente. Il peso complessivo era di 0,60 grammi. Di qui la contestazione immediata, il sequestro amministrativo e la segnalazione al Prefetto per uso personale. I negozi controllati sono stati 13 di cui 2 sanzionati. Gli illeciti amministrativi hanno comportato verbali per un importo complessivo di 1.424 euro. In particolare: nel primo esercizio, è stata accertata la mancata esposizione della Scia e delle norme specifiche del Tulps in tema di somministrazione alimenti e bevande con sanzioni amministrative pecuniarie pari a 616 euro. Nel secondo esercizio è stata accertata la mancata esposizione dei cartelli ben visibili all’interno ed all’esterno dell’esercizio, indicanti gli orari di apertura e chiusura nonché la mancata esposizione in un luogo ben visibile al pubblico della Sia, con sanzioni amministrative pecuniarie pari a 808 euro. Ulteriori approfondimenti verranno eseguiti in merito alla regolare occupazione del suolo pubblico e alle insegne.