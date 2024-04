Jesi, tenta il furto in lavanderia: 37enne incastrato dalle telecamere

Jesi (Ancona) , 29 aprile 2024 – Tenta il furto in lavanderia ma viene incastrato dalle telecamere: denunciato domenica dal personale di polizia giudiziaria 37enne pregiudicato di origine ligure. Intorno alle ore 8.30 del 5 marzo sorso, il legale rappresentante di una società che si occupa di lavanderie automatiche a gettoni, riceveva una telefonata da parte di un cliente che lo informava che il locale lavanderia in via delle Setaiole, presentava lo sportello del retro bottega aperto e la cassa cambia gettoni fuori posto. L’uomo si è presentato subito in commissariato per sporgere denuncia. Grazie all’acquisizione delle immagini dell’impianto di video sorveglianza installate in zona, i poliziotti hanno accertato che ad accedere all’esercizio era stato un uomo che indossava abiti sportivi con chiari segni identificativi. Quest’ultimo, dopo aver forzato lo sportello tecnico che permettere di entrare nel retro bottega, asportava alcuni attrezzi ivi collocati e con gli stessi ha forzato la cassetta contenente i soldi del cambia gettoni. Tuttavia, la cassetta era vuota in quanto ogni sera l’incasso veniva prelevato dal titolare. L’uomo si è allontanato senza bottino portando comunque con sé gli attrezzi usati per forzare la cassa. La disamina investigativa delle immagini, ha consentito, nelle settimane seguenti, di risalire all’autore del tentato furto: un 37enne noto pregiudicato di origine ligure. La comparazione fisionomica effettuata nei giorni a seguire da personale di scientifica, confermava la pista degli investigatori. L’uomo dovrà rispondere di furto aggravato.