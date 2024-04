Jesi, "un giovane sospetto in ospedale": i poliziotti lo trovano con la cocaina

Jesi (Ancona), 24 aprile 2024 – Desta sospetti in ospedale, arrivano i poliziotti e lo trovano con la cocaina. Nella giornata di ieri , nella fascia oraria pomeridiana le volanti del commissariato unitamente alle unità cinofile antidroga della questura di Ancona e al personale della Polizia municipale jesina, coordinate dal vicequestore Paolo Arena, nell’alveo delle direttive impartite dal questore Cesare Capocasa d’intesa col prefetto Ordine Saverio, hanno attuato un servizio straordinario integrato di controllo del territorio. Obiettivo: prevenire reati in materia di stupefacenti e contro l’incolumità pubblica specie in corrispondenza dei luoghi di maggior concentramento di persone provenienti da più province e regioni quali le stazioni dei bus e ferroviarie. Con l’impiego del cane Hermes, sono state attentamente monitorate e setacciate le aree più sensibili della città e in particolare: le fermate dei bus in piazzale Partigiani, la stazione ferroviaria, via Imbriani, Setificio, Granita, quartiere San Giuseppe, via Roma, Orti Pace, piazzale San Savino e viale Cavallotti. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo con ispezioni e controlli in nr.7 esercizi commerciali , a stretto contatto coi cittadini per rendere più tangibile la percezione di sicurezza. Sono state identificate 105 persone di cui 12 positive ai controlli. Controllati anche 30 veicoli. Nel corso dei servizi di prevenzione, una pattuglia volante è intervenuta all’ospedale di Jesi su segnalazione di una persona sospetta. Sul posto, gli agenti hanno controllato un 26enne di Camerano che, a seguito dell’ispezione ha consegnato un involucro contenente cocaina per un peso complessivo di un grammo. I poliziotti hanno proceduto, alla contestazione immediata, al sequestro amministrativo ed alla segnalazione al prefetto per uso personale. Sempre ieri personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato a piede libero un 19enne jesino con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio per il reato di evasione. Lo stesso, sottoposto a controllo nel corso della giornata in più fasce orarie si è reso irreperibile. Pertanto è stato alla segnalato all’autorità giudiziaria per evasione.