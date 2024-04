"Jesi verso il 2050". Cinquanta giorni di mostre ed eventi

Al via cinquanta giorni di eventi, incontri, mostre, dibattiti, concerti e non solo. "Jesi e il ‘900 verso il 2050 – Le farfalle arriveranno" inizierà domani nell’ex filiale di Banca Marche in corso Matteotti per chiudere il 19 maggio. Sarà Nicolò Govoni, scrittore, giornalista e attivista per i diritti umani, da anni impegnato a favore dell’educazione e della protezione dei bambini fragili, a inaugurare la mostra. "Questa serie di eventi nascono da un’esigenza che non sentiamo solo per noi – dice il presidente della Fondazione Cardinaletti, Andrea Cardinaletti –, ma soprattutto per i giovani. Lo afferma il nostro slogan, sentiamo la necessità di vivere con una prospettiva che non coinvolga noi ma i giovani. Il 3 aprile riuniremo tanti bimbi, il nostro tessuto sociale, di alcune quinte elementari. Rappresentano le diverse etnie o abilità, e vogliamo pensare che a inaugurare la mostra ci sarà il sindaco di Jesi del 2050". Al mattino una cerimonia nella sala del Consiglio, dove i ragazzini eleggeranno il "proprio" sindaco. In realtà, saranno sei i sindaci, perché per rappresentare i diversi generi, abilità, etnie serviranno almeno sei bimbi che potranno essere testimoni del mondo.