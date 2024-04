Jesi vince il derby e si regala i playoff

Un fine settimana da ricordare per la Pieralisi. Jesi vince nettamente il derby casalingo contro la Clementina qualificandosi matematicamente per i playoff vista la concomitante sconfitta del Volleyrò Casal de’ Pazzi contro Pomezia. In questo fine settimana Jesi riposerà, mentre la Clementina riceverà Montespertoli. B1 femminile (girone D), 23^ giornata. Trevi-Capannori 3-0, Pontedera-s.Lucia 3-2, Casal De’ Pazzi-Pomezia 1-3, Montespertoli-Valdarno 3-2, Cesena-Castelfranco di Sotto 1-3, Jesi-Clementina 3-0. Classifica: Castelfranco di Sotto 57; Jesi 50; Cesena 45; Casal De’ Pazzi 42; Clementina 36; Pomezia 32; Montespertoli 30; Pontedera 29; Firenze 25; S.Lucia 23; Trevi 22; Capannori 16; Valdarno 7. 27/04. Capannori-Pontedera, S.Lucia-Casal De’ Pazzi, Pomezia-Firenze, Clementina-Montespertoli (ore 18). 28/04/24: Castelfranco di Sotto-Trevi, Valdarno-Cesena. Riposa: Jesi.