Jesina, altra sconfitta casalinga. Il Montecchio Gallo ne fa tre

JESINA

0

K SPORT MONTECCHIO GALLO

3

JESINA: Pistola, Capomaggio P., (14’ st Baah Donkor), Giovannini, Zandri (8’ st Cordella), Capomaggio T., Lucarini, Chacana, Zagaglia (31’ st Nazzarelli), Trudo, Belkaid, Giunti (20’ st Dentice). Panchina: Cantarini, Brega, Re, Ciavarella. All Strappini.

K-SPORT ATLETICO GALLO: Elezai, Notariale, Baruffi, Dominici G., Nobili, Del Pivo, Peroni (42’ st Sciamanna), Dominici E., Bardeggia, Magnanelli (27’ st Kolaj), Torelli. Panchina: Andreani, Cantisani, Vegliò, Peluso, Paoli, Mazzari, Sciamanna, Fiorani. All Lilli.

Arbitro: Latuga di Pesaro

Reti: 22’ pt Torelli, 29’ st Bardeggia, 45’ st E.Dominici

Note: espulsi Capomaggio t. al 17’ st e Belkaid al 39’ st per doppia ammonizione.

JESI

La Jesina vince in trasferta, ma perde in casa. Per la seconda volta di fila.

Dopo il Montegiorgio al Carotti esulta il K Sport Montecchio Gallo che rifila addirittura tre sberle ai leoncelli rivelandosi bestia nera dei biancorossi tra campionato e Coppa Italia.

Dopo il danno anche la beffa visto che la Jesina chiude in nove con le espulsioni di Thiago Capomaggio e Belkaid.

Gli ospiti mettono il muso avanti nel primo tempo con Torelli che anticipa tutti a seguito di un calcio d’angolo. La risposta dei locali non tarda ad arrivare, ma la conclusione di Trudo non centra la porta.

Già nel primo tempo la Jesina rischia di subire il doppio svantaggio che arriva nella ripresa, poco prima della mezz’ora, quando già la squadra di Strappini è in inferiorità numerica, con il pallonetto di Bardeggia che beffa Pistola in uscita.

Il terzo gol per il K Sport Montecchio Gallo è firmato proprio da Eugenio Dominici con una ripartenza che chiude la sfida mai in discussione.