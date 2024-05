La banda delle ruote è scatenata. Prendono di mira le Mercedes. Pioggia di colpi in provincia

La banda delle Mercedes colpisce ad Ancona. Macchine ridotte a un cumulo di carrozzeria, via le ruote con i cerchioni: panico e tam-tam sui social fra i proprietari delle auto del marchio tedesco. Pioggia di segnalazioni per quattro episodi che si sarebbero verificati nel giro di poche ore, tra Falconara, Chiaravalle e Camerata Picena.

La scorsa domenica un colpo era stato messo a segno a San Benedetto. Alcune auto, tutte modelli Mercedes sarebbero state private delle quattro ruote (cerchioni compresi). I blitz di quella che potrebbe essere a tutti gli effetti una banda esperta in questo tipo di colpi potrebbero essere stati compiuti nella notte. Si ipotizza si tratti di una banda poiché è alquanto improbabile che un ladro agisca in solitaria a quel modo. E poi a Camerata Picena un uomo avrebbe visto più banditi intorno alla propria auto. I primissimi episodi di cui si ha notizia risalirebbero alla notte del 17 maggio. Un weekend con (amara) sorpresa per chi aveva lasciato la Mercedes nera, una Classe A, posteggiata in via Guglielmo Marconi, a Falconara Marittima, nel parcheggio antistante il negozio ´Acqua e sapone´. Il proprietario ha lanciato un appello sui social e chiesto maggiori controlli, raccontando l’accaduto: "Questa notte, in via Guglielmo Marconi, (parcheggio di ´Acqua e Sapone´) mi hanno rubato le quattro ruote con i cerchioni. Purtroppo, non abbiamo visto nessuno e la telecamera del parcheggio vicino alla macchina riprende solo verso il negozio. Ci vorrebbero più controlli da parte di pattuglie, anche in piena notte. Fate attenzione", il monito. L’auto, come dicevamo, è stata ritrovata sopra alcuni mattoni. Risveglio pessimo anche a Chiaravalle, per un episodio analogo. Mentre la mamma di un proprietario di un’altra Mercedes – stavolta a Camerata Picena – ha fatto sapere che il figlio avrebbe visto i delinquenti: "Sì, è accaduto pure a lui – ha commentato la signora Cinzia su Facebook – Stesso scherzetto nel parcheggio di casa. Li ha visti, ma non ha fatto in tempo a scendere, erano già scappati". Certo è che al momento, al Comando provinciale dei carabinieri di Ancona, nessuna denuncia sarebbe pervenuta. La guardia, però, resta alta. E l’invito a prestare più attenzione, unitamente alla richiesta di maggiori controlli, è concreta ora più che mai. In particolar modo, in zone poco illuminate, non residenziali e nei quartieri più isolati. Ieri, un tunisino ha rubato una Mercedes da un concessionario di Fermo: è stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento con la polizia. È stato arrestato dopo che si è schiantato contro la Volante. Che siano episodi legati?

Nicolò Moricci