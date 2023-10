La beffa dell’ex Umberto I. Poliambulatorio e Rsa: tutto pronto. Ma un cavillo blocca l’apertura

Manca l’autorizzazione all’accesso degli operatori Enel per l’allaccio della corrente, fermo da settimane l’intervento per la realizzazione degli ambulatori e della Rsa per anziani sulle ceneri dell’ex Umberto I. Una vera e propria passione l’appalto Asur, oggi Ast, con il Comune di Ancona che ha realizzato le opere. Le strutture sarebbero praticamente pronte, basterebbero davvero dei dettagli per dare il via libera e attivare delle strutture straordinariamente vitali e strategiche per il territorio, eppure nulla si muove. Alla consegna, per entrare nel dettaglio, mancano gli arredi, dunque cosa di poco conto, ma soprattutto manca l’allaccio della corrente elettrica per quegli edifici. Il nodo da sciogliere riguarda questo semplice passaggio, ossia consentire al personale Enel di collegare il tutto, ma c’è un problema, al momento insormontabile: stando a quanto riferito dal personale del Comune, assessorato ai lavori pubblici, non è ancora arrivata l’autorizzazione da parte dell’impresa che in passato ha avuto in carico l’onere della realizzazione dell’intera opera. Parliamo dei due grandi edifici su largo Cappelli e tutta la parte residenziale retrostante, oggetto di un altro capitolo. In realtà l’ok a poter entrare in un’area specifica e garantire l’allaccio della corrente, ovviamente uno step fondamentale, deve arrivare dai curatori fallimentari dell’impresa che doveva occuparsi dell’intero progetto. Un incontro in Comune è saltato nei giorni scorsi e il prossimo è stato aggiornato per il 16 ottobre, nella speranza che si possa arrivare a un compromesso decisivo. L’amministrazione comunale, a partire dal sindaco Daniele Silvetti, ha effettuato un sopralluogo sul posto alcuni giorni fa, alla presenza anche delle organizzazioni sindacali. Tutti hanno potuto prendere visione di come le opere siano in pratica terminate e l’area è stata anche sistemata e pulita. Uno dei due plessi ospiterà i poliambulatori del viale della Vittoria, l’altro una residenza per anziani a gestione comunale, davvero importante per allargare l’offerta a favore della popolazione anziana della città. Al momento il Comune può contare su villa Almagià, pronta a un restyling da 150mila euro, e sulla residenza Benincasa di via Podesti.

Pierfrancesco Curzi