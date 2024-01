La Castelfrettese chiama in panchina Carta: subito il derby con la Biagio Nazzaro

Alessandro Carta sulla panchina della Castelfrettese (Promozione, girone A). Sarà l’esperto allenatore, nato in Lazio, ma fanese d’adozione, a prendere il posto di Gianluca Fenucci.

Carta, 55 anni, è reduce da un anno e mezzo alla guida dell’Athletico Tavullia nel girone A di Prima Categoria, con cui ha totalizzato 2 sole sconfitte in 41 partite. Un bel ruolino di marcia, come il passato da calciatore, trequartista mancino, visto che ha indossato le maglie di Spal, Fano, Tolentino, Civitanovese e Vigor Senigallia dopo essersi formato nella primavera della Fiorentina. Da tecnico ha guidato invece il Cattolica, Pennarossa, l’Atletico Alma, con tanto di ascesa dalla Promozione al massimo campionato regionale, Laurentina, Valfoglia, Santa Veneranda e Athletico Tavullia dove in quest’ultima ha sfiorato la Promozione svanita solo nella finale contro la Pergolese. Categoria "conquistata" ora da Carta che sabato esordirà ufficialmente sulla panchina castelfrettese con un derby, casalingo, contro la Biagio Nazzaro.

Al Fioretti sarà giornata biancorossa: non saranno infatti validi gli abbonamenti, con biglietto unico d’ingresso a 10 euro. Una partita delicata per entrambe, visto che la Biagio Nazzaro è reduce dal tonfo casalingo contro l’Osimo Stazione, mentre la Castelfrettese non vince da otto partite occupando il quintultimo posto in classifica, a -3 dalla zona salvezza.