La città come set per una storia d’amore

La città farà da sfondo ad una nuova serie web internazionale dal titolo "Barefoot On Sand". La scorsa settimana, all’Hotel Raffaello, si sono svolti i casting per scegliere gli undici attori che ricopriranno il ruolo di personaggi principali. La serie, interamente girata in inglese, sarà ambientata a Senigallia e racconterà le vicende di due gruppi di amici e delle loro storie d’amore. In Asia questa tipologia di serie è molto diffusa e viene definita "BL", cioè Boys Love a tema LGBTQ e per l’Italia si tratta di una novità assoluta. "Barefoot On Sand" è infatti la prima serie BL italiana in stile asiatico. A capo dell’innovativo progetto c’è Elena Rotatori, giovane senigalliese che lavora da più di dieci anni con le grandi produzioni Hollywoodiane come Indiana Jones, Mission Impossibile e di recente anche al sequel de "Il Gladiatore". Insieme a Elena Rotatori collabora un altro senigalliese, Giacomo Treviglio, che da 5 anni lavora per produzioni nazionali e internazionali.

Insieme hanno da poco concluso le riprese della nuova serie "Apple Tv" del regista premio Oscar Alfonso Cuaron. Presente nella produzione anche Lorenzo Rotatori, Stuntman e Controfigura di attori in Mare Fuori, Romulus e il prossimo Those About to Die, Erika Barzon co-creator della serie e Gardenia Cavecchia, Costume Coordinator dell’acclamata The White Lotus. Al casting hanno partecipato i candidati scelti dopo un pre-casting online, tutti ragazzi e ragazze tra i 18 e i 27 anni. Si tratta di giovani talenti emergenti di Senigallia e dintorni e alcuni aspiranti attori provenienti da varie parti d’Italia. Le riprese inizieranno a settembre.

"Da anni lavoro nel mondo del cinema in produzioni internazionali e quest’anno ho deciso di indossare i panni del produttore creando e investendo su un mio progetto - racconta Elena Rotatori -. La passione per le serie asiatiche ha dato vita a questa web serie che unisce Occidente e Oriente. Dopo anni di studi ed esperienza sui set e grazie alla collaborazione di familiari, amici e colleghi, abbiamo dato ufficialmente il via a questo progetto". L’uscita della web serie è attesa per la fine del 2023 e Senigallia sarà una grande protagonista, scenario di una romantica storia d’amore (assicurano gli addetti ai lavori).

Giulia Mancinelli