La città piange. Carlo Catalani. Oggi l’ultimo saluto

La città di Falconara piange Carlo Catalani, papà del nostro collega giornalista Marco e di suo fratello Gabriele. Si è spento nella notte tra sabato e domenica, dopo un’improvvisa malattia. Era ricoverato nel reparto di cardiologia all’ospedale di Torrette ma, nonostante i tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare. Catalani, 72 anni, è stato agente di commercio, ma aveva lavorato anche nello storico negozio di famiglia, in piazza Mazzini, prima, e in via Trieste, poi, dove vendeva articoli da regalo, cristallerie e porcellane. Soprattutto, però, dopo la pensione e finché le forze lo hanno assistito, la sua opera si è rivolta sempre agli altri. Combatteva, infatti, una battaglia contro gli sprechi alimentari: recuperava il cibo commercialmente poco appetibile, per poi distribuirlo, casa per casa, alle famiglie meno abbienti. La camera ardente è stata allestita presso la camera mortuaria di Torrette. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 15, nella chiesa del Rosario. Al collega Marco, a suo fratello Gabriele e ai parenti giungano le più sentite condoglianze dalla redazione del Carlino.

gi. gia.