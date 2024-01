"La cittadella dello sport è all’abbandono"

Cittadella dello sport nel degrado, la piscina riaprirà giovedì. "L’immagine del cedimento definitivo dei campi coperti di tennis del centro Saline e del fatiscente abbandono di quello che anni fa era il più rinomato centro tennistico cittadino è la fotografia più espressiva della parabola delle politiche messe in atto dall’assessorato allo sport – spiega l’Unione Civici Marche –. La società che gestisce il centro sportivo delle Saline, società di cui la Uisp è anima e motore, doveva realizzare, nell’ambito del progetto di finanza approvato, una serie di lavori (iniziando fin dal 2020, termine poi prorogato all’infinito) per circa 930mila euro, comprensivi di sicurezza sui lavori e iva. Si trattava di lavori di rifacimento dei campi da tennis, rifacimento delle coperture, manutenzione del verde, corpo spogliatoio, illuminazione, impianti, oneri strettamente connessi al progetto di finanza e al percepimento da parte dei gestori del ricchissimo compenso contrattuale". Intanto oggi e domani la piscina Saline rimarrà chiusa per lavori di manutenzione straordinaria, la ditta Cpl Concordia provvederà all’installazione del nuovo macchinario per il trattamento aria. Da venerdì, salvo imprevisti, riprenderanno tutti i corsi riservati ai bambini che erano stati sospesi a causa della non adeguata temperatura presente sul piano vasca. "Cogliamo l’occasione per informare tutti gli sportivi e cittadini che siamo in attesa di ricevere una data per tenere un incontro con l’amministrazione comunale per definire una serie di aspetti necessari a dare inizio ai lavori previsti nel project financing – spiega Saline Sc Senigallia –. È infatti nostra piena volontà avviare quanto prima tutti gli interventi previsti dal progetto e necessari ad ampliare l’offerta all’interno del centro sportivo, riqualificando alcuni locali anche grazie a interventi di efficientamento energetico, proponendo nuovi corsi e dando la possibilità alle associazioni sportive di avere un nuovo spazio dove poter svolgere le proprie attività". L’Us Pallavolo, attraverso il Comitato dei genitori, ha manifestato l’esigenza di nuovi spazi per attività inerenti a quella che è una società che conta 400 atleti per 23 campionati. "Il sindaco ci ha anticipato che ci sarà presto la possibilità di utilizzare la nuova palestra Marchetti in via di realizzazione – spiega il Comitato dei genitori –. Il primo cittadino si è inoltre fatto carico delle problematiche a cui si cercherà a breve una risoluzione".