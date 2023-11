La collezione di arte contemporanea del critico Armando Ginesi in mostra

Armando Ginesi se n’è andato un anno fa, ma oltre al suo ricordo di uomo e professionista ha lasciato una ricca collezione d’arte contemporanea. Una parte di questo ‘tesoro’ da ieri è in mostra alla Galleria d’Arte Puccini, in via Matteotti 31A ad Ancona, e da venerdì 17 lo sarà anche al CART – Centro documentazione ARTe contemporanea, a Palazzo Pergoli di Falconara. L’esposizione, a cura di Gabriele Bevilacqua e Loretta Fabrizi, si chiuderà il 9 dicembre ad Ancona (orario di visita: dal mercoledì al sabato 17-19.30) e il 13 gennaio a Falconara (orario: martedì e giovedì 9.30 - 13 e 15 – 18; mercoledì e venerdì 9.30–13; sabato9.30-13 e 18–19.30).

La mostra rientra nel più ampio progetto espositivo "Aspetti dei linguaggi espressivi dell’arte contemporanea", relativo ad una serie di esposizioni che saranno allestite alla ‘Puccini’ fino all’estate. Dopo la monografica dedicata a Gino De Dominicis nel venticinquennale della morte, la rassegna presenta ora una riflessione storico-critica delle differenti modalità espressive di artisti anche marchigiani protagonisti dell’arte italiana del secondo ‘900, nella lettura realizzata per il tramite di una pregiata, quanto particolare collezione. La mostra propone un’essenziale ma significativo spaccato della grande collezione di Ginesi, costituita nel corso del tempo anche in virtù della sua opera di storico e critico. In questo contesto le opere testimoniano un significativo percorso di lettura del ventaglio dei linguaggi espressivi dell’arte contemporanea, tali da costituire un vero e proprio testo visivo di storia dell’arte.

Sono lavori che si configurano come un vero e proprio ‘dono’ di pregiato valore al pubblico, con il quale si vuole determinare un approccio anche didattico e didascalico di indubbio valore culturale, che può condurre in maniera discreta, ma corretta, al sostegno di una esperienza visiva di alta qualità artistica. Loretta Fabrizi nel catalogo della mostra parla di "alcune tappe salienti che nel tempo hanno determinato l’acquisizione di opere e la costituzione di una raccolta che fa di Casa Ginesi a San Marcello una vera e propria casa museo. Quella di Ginesi è una raccolta, soprattutto di dipinti, messa insieme a partire dagli anni Sessanta sulla base di donazioni di artisti con i quali il critico condivideva una lunga, sincera e intensa amicizia".

Raimondo Montesi