La compagnia Res Humanae vince il premio "Marche in Atti"

La compagnia Res Humanae di Jesi si è aggiudicata il premio ‘Marche in Atti 2023’ per il miglior spettacolo, guadagnando così l’accesso alla fase nazionale del Gran Premio Nazionale della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori). A conquistare la giuria è stato "Il gioco dell’epidemia", un’ammirevole osmosi tra regia e attori. "Lo spettacolo – si legge nella motivazione – ha mostrato una unità tematica, ritmica e mimica che ha coinvolto il pubblico pur rappresentando un testo che accentua la precarietà e l’estrema caducità della condizione umana". Il premio per la miglior regia è andato a Mauro D’Ignazio e Loris Barzon, sempre per ‘Il gioco dell’epidemia’. Secondo classificato "Nell’attesa" del Gruppo Teatrale Recremisi di Ancona, che ha vinto anche il premio per il miglior allestimento scenico.