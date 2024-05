La corsa playoff, per la Nef di Osimo ecco la Toscanagarden

La Nef stasera sull’Arno vorrà chiudere i conti per continuare la corsa nei playoff verso il campionato di serie A3 (B maschile). Osimo, dopo la vittoria in quattro set di sabato, casalinga, contro Modena, è attesa stasera alle 21 a Castefranco di Sotto, in Toscana. È quasi un tour de force per i senzatesta, visto che scendono di nuovo in campo in partita a distanza di poco più di 72 ore dalla precedente. Al palazzetto Polivalente Bagagli la squadra di Pascucci sfiderà la Toscanagarden Arno per la seconda partita del mini concentramento a tre formazioni. Un avversario che ha chiuso la regular season a quota 63 punti, subito a ridosso della capolista Tuscania. Tra l’altro, i toscani hanno incrociato il destino di una marchigiana già in questa stagione, affrontando in Coppa Italia di B la Sabini Castelferretti e sono una compagine di assoluto livello, tanto che nello scorso campionato conquistarono la promozione in A3, salvo poi rinunciare al salto di categoria. I biancoblu arrivano molto motivati e carichi a questo appuntamento, sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria contro Modena. "Dopo il bel successo di sabato, torniamo subito in campo – afferma coach Roberto Pascucci –. Avremo poco tempo per ricaricarci sia mentalmente che fisicamente. Non sarà facile, ma ci faremo trovare pronti". Per l’occasione stasera dalle 21 sarà possibile assistere alla partita al PalaBellini di Osimo su un maxi schermo allestito dalla società biancoblu. "Un modo per vivere insieme questo importante match", fanno sapere dalla società osimana. Coach Pascucci, dopo l’ultima vittoria contro Modena, ha elogiato la tifoseria osimana. "Sono arrivato due anni fa che eravamo pochi, mentre oggi vedo che c’è la partecipazione di tutta la città di Osimo – ha detto il coach della Nef Osimo – ed è una bella soddisfazione vedere sempre più gente di settimana in settimana. Significa che stiamo facendo un buon lavoro".